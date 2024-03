Innovazione e tradizione: Il trionfo di Castiglione del Lago ai Campionati della Cucina Italiana

Nel cuore dell’Umbria, la passione per la cucina e l’amore per le tradizioni locali si sono fuse in un trionfo culinario che ha visto Castiglione del Lago salire sul gradino più alto del podio ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini. Ieri, martedì 19 marzo, si è svolta la consegna di una targa di lustro e stima del sindaco Matteo Burico agli chef castiglionesi che alla competizione hanno vinto la medaglia d’oro nella categoria a squadre “Street food d’autore”.

A Palazzo della Corgna sono stati premiati i componenti della squadra “Agilla e Trasimeno” Giuseppina Mariotti, Dritan Meca e Roberto Rossi.

Per la categoria, il “contest”, “Street food d’autore”, ogni squadra doveva presentare una preparazione street food con elementi che riconducano a una tipicità territoriale o a uno street food famoso sul proprio territorio: la squadra “Agilla e Trasimeno” di Castiglione del Lago ha proposto un originalissimo “Magnum del Trasimeno”, ispirato al famoso gelato ma a base di boccalone e tinca.

Alla premiazione hanno partecipato anche le aziende fornitrici dei prodotti elaborati in gara, il tutto finalizzato alla promozione del territorio umbro, insieme ai cuochi Castiglionesi della Urcu-Fic (Unione Regionale Cuochi Umbri - Federazione Italiana Cuochi). Guido Materazzi chef e proprietario del ristorante “La Capannina” ha inoltre parlato del progetto “Pesca tradizionale del Lago Trasimeno” come presidio Slow Food.

Erano presenti anche il vice sindaco di Castiglione del Lago Andrea Sacco, Gianna Fanfano in qualità di presidente Unione Regionale Cuochi Umbri, Elda Moroni presidente Onoraria Unione Regionale Cuochi Umbri, Giancarlo Passeri presidente Dipartimento Solidarietà Emergenze Umbria, Romeo Pippi vice presidente del GAL Trasimeno-Orvietano, Massimo Sepiacci presidente della Cantina del Trasimeno “Duca della Corgna”, Patrizia Bittarelli e Letizia Tiezzi proprietarie delle rispettive Aziende Agricole che portano il loro nome, Pirjo P. Nenonen collaboratrice del Comitato di Gemellaggio di Castiglione del Lago con la città di Lempäälä in Finlandia.