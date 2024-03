Imparare a utilizzare il defibrillatore, a Foligno due giornate con gli "Amici del Cuore Valle Umbra"

Il centro di formazione dell'associazione "Amici del Cuore Valle Umbra O.d.V." organizza e gestisce iniziative gratuite rivolte alla popolazione con l'obiettivo di diffondere la conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore. Nel 2023 sono stati organizzati molti incontri informativi gratuiti rivolti alla popolazione e alle scuole su queste importanti manovre e sull'uso del defibrillatore, a cui hanno partecipato oltre 200 persone. I corsi di formazione BLSD con certificazione sono stati tenuti anche per gli studenti del Liceo Scientifico "Marconi" ad indirizzo sportivo di Foligno, a cittadini, forze dell'ordine e centri sportivi, da Monteleone di Spoleto a Bevagna e Spello, passando per Foligno.

Il centro di formazione vede impegnati, nella diffusione di queste tecniche, Dario Berti, Amedeo Ferretti e Katya Ketsman. Proprio in questi giorni sono entrati a far parte del gruppo Fabio Franceschini e Daniela Elisei, tutti formati come istruttori certificati a Piacenza dal Progetto Vita. Con l'introduzione della Legge 116/2021, oltre a prevedere la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici e nelle scuole, rende possibile l'utilizzo del defibrillatore a tutti, infatti ora tutti i cittadini, anche senza specifica formazione, possono utilizzare il DAE per tentare di salvare una vita.

I prossimi appuntamenti pubblici con la popolazione, patrocinati dal Comune di Foligno, sono fissati i pomeriggi di sabato 23 marzo e sabato 20 aprile in centro a Foligno presso la sala Raffaello (angolo Piazza della Repubblica/Via Gramsci) dalle ore 15:30. Vi aspettiamo con due giornate dedicate al Facile DAE con l'obiettivo di far comprendere in pochi minuti a qualunque cittadino la semplicità, in caso di arresto cardiaco, dell'utilizzo del defibrillatore e delle tecniche di massaggio cardiaco.