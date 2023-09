CORCIANO Il forno Pioppi cresce e investe ancora: ma il cuore resta e resterà sempre a Mantignana

Un percorso che parte nel 1966, arriva alla terza generazione e continua a rinnovarsi mantenendo uno stretto legame con il territorio. E’ il Forno Pioppi di Mantignana oggetto di un importate restyling finalizzato all’ampliamento degli spazi ed al miglioramento di un già eccellente servizio. “Da quando mi mio padre Sestilio detto ‘Pippo’ fondò l’azienda insieme alla moglie Bruna, quasi 60 anni fa – dice Fabio Pioppi – ne è passato di tempo! Sono stati i miei due figli Matteo ed Alessio a volere ammodernare, ma scegliendo di rimanere qui, proprio perché a Mantignana ci sono le nostre radici e la nostra storia”. Un investimento importante quello messo in campo, all’altezza di una realtà che negli anni ha ricevuto premi e riconoscimenti e che attualmente dà lavoro a 30 dipendenti.

“Il Gambero Rosso ci ha insignito con ‘2 pagnotte’ per il nostro pane, cosa che ci colloca tra le prime 6 strutture a livello regionale – spiega ancora Fabio – ma abbiamo ricevuto premi per i panettoni, le colombe, oltre per il nostro prodotto più iconico, la torta al formaggio di ‘Pippo Pioppi'. In ogni caso - ribadisce - al di là dei premi e dei riconoscimento , tutte le notti ci svegliamo con lo spirito di migliorare i prodotti con una ricerca costante delle materie prime”. Di un così grande “valore” è consapevole anche il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti (presente all'inaugurazione del negozio ristrutturato con l'assessore Giordana Tomassini e il presidente del consiglio comunale Andrea Bacelli - ndr).

“E’ un grande orgoglio – dichiara - quando un’importante impresa locale continua ad investire nel nostro territorio! Un abbraccio alla famiglia Pioppi che da tanti anni porta il nome di Corciano e di Mantignana in Italia raccogliendo continuamente riconoscimenti. In bocca al lupo a Matteo e Alessio che sono il futuro”. Negli anni il Forno è stato motore di una evoluzione profonda a livello di panetteria, pasticceria e dolci da forno. “Una delle più importanti – dice ancora Fabio che lavora 90 ore alla settimana da 37 anni, insieme alla moglie Susanna – ha riguardato i grandi lievitati, per i quali utilizziamo il lievito madre ed il burro belga; abbiamo abolito del tutto la chimica. Massima attenzione anche alla croissanteria sempre freschissima e realizzata esclusivamente con burro francese, il migliore di tutti. Per quanto riguarda, invece, la torta al formaggio, abbiamo mantenuto intatta la ricetta di mio padre, perché non era ulteriormente migliorabile”. Ogni giorno escono dal Forno Pioppi 120 forniture – tra bar e varie tipologie di negozi – ma a Mantignana si può trovare una linea esclusiva di dolci e salati che non è reperibile in nessun altro punto vendita.

Una novità pensata appositamente per connotare il cuore commerciale dell’impresa familiare in questo momento storico del suo percorso. “Accompagniamo la giornata dalla colazione delle 7:00 alla pizza da asporto delle 21:00 ” rimarca orgogliosamente Fabio, motivando “il lavoro è la mia vita”. Il laboratorio, infatti, opera 7 giorni su 7, 24 ore al giorno per garantire un servizio che va oltre l’aspetto commerciale e diventa elemento di cultura e valorizzazione del Comune di Corciano.