Il PERSONAGGIO | Grande festa per la "Guglielmina” andata in pensione. Oltre 25 anni di scuola

"Grazie di cuore Guglielmina per la tua dedizione e dolcezza nel lavoro svolto al servizio della nostra comunità scolastica": è stato il saluto ufficiale del Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, nel salutare Guglielmina Cupella, per la quale è arrivato il momento del collocamento a riposo, dopo molti anni di lavoro nel mondo della scuola. Per la precisione ben 25 anni di apprezzatissimo servizio. Conosciuta da tutti come "la Guglielmina", si è sempre contraddistinta per lo spirito di servizio con cui ha esercitato il suo ruolo, a favore di bambini, famiglie, insegnanti e colleghi. A salutarla ed abbracciarla c’erano anche ex insegnanti e la ex dirigente scolastica Debora Siena, mentre l'attuale dirigente scolastico Pierpaolo Pellegrino ne ha sottolineato l’empatia e la professionalità.

“Si avvia alla pensione una colonna della direzione didattica – ha detto - un'assistente amministrativa che per 25 anni si è distinta per la sua capacità di essere sempre presente e determinante in tutti gli aspetti della vita scolastica, ascoltando tutti con grande disponibilità, estrema cura e attenzione, ma soprattutto con quella garbata semplicità che trasmette nel prossimo serenità e fiducia, riuscendo poi a risolvere qualsiasi problema le si ponesse. La scuola perde non soltanto una impareggiabile lavoratrice – ha concluso - ma soprattutto una donna meravigliosa che ha dedicato tutta se stessa ad una professione che ha interpretato come vocazione e che l'ha portata a diventare parte dell'immagine della nostra scuola”.