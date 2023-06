Assisi, boom di turisti e la Polizia intensifica i controlli nei luoghi d'arte e sacri

Cresce l'afflusso di turisti e di visitatori ad Assisi e la Questura di Perugia ha intensificato i controlli straordinari in città con l’obiettivo di innalzare la soglia di sicurezza e prevenire i reati predatori.

I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, si sono concentrati nell’assisano, meta ambita dai numerosi turisti e visitatori che si recano nella città serafica per visitare la Basilica di San Francesco e gli altri luoghi francescani.

Il monitoraggio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno monitorato le piazze delle chiese e delle Basiliche per scongiurare episodi molesti.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nell’assisano per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato dei posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette. Controllate anche le zone residenziali e industriali più distanti dal centro cittadino.

Le verifiche sono state estese anche alla zona della stazione ferroviaria e nel centro storico dove gli operatori hanno effettuato dei pattugliamenti appiedati con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 115 persone e monitorato 62 veicoli.

Il monitoraggio ha interessato anche 4 esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare gli avventori, al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, e ad effettuare verifiche di natura amministrativa sulla regolarità delle licenze.