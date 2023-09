Controlli a tappeto a Foligno nel periodo della Quintana: posti di blocco e pattuglie a piedi della Polizia. Il bilancio

Continuano i controlli straordinari del territorio previsti nel progetto della Questura “Borghi Sicuri” in tutta la provincia di Perugia. Stavolta i controlli si sono concentrati nel folignate alle prese con la Giostra della Quintana e l'apertura delle Taverne dei rioni. La task-force era formata dagli agenti delle volanti del Commissariato di Foligno e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche. Sotto la lente delle forze dell'ordine sono finite mle zone residenziali, le zone industriali e le località periferiche per prevenire i furti. Effettuati anche dei posti di controllo lungo le principali vie d’accesso della città per verificare la presenza di persone sospette o pregiudicate. Pattuglie a piedi anche per le vie del centro storico per contrastare i fenomeni di disturbo ai turisti, di ubriachezza molesta e microcriminalità nel periodo della Giostra. Il bilancio è al momento di 94 persone identificate e fermati 59 veicoli.