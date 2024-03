Verso le elezioni, a Collazzone il centrosinistra si unisce per Laura Antonelli

A Collazzone le forze politiche di centrosinistra, in vista delle prossime elezioni amministrative, si uniscono per convergere su un nuovo progetto politico unitario. Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Partito socialista italiano, Italia Viva e Sinistra iitaliana appoggeranno la lista di Bene Comune Collazzone e il candidato sindaco Laura Antonelli.

Laura Antonelli, laureata in giurisprudenza, 43 anni, eletta già, come indipendente, nelle file del centrosinistra nelle ultime due elezioni amministrative a Collazzone, rappresenta per la conoscenza della macchina amministrativa del nostro Comune, per la sua capacità di sintesi, per il bagaglio di valori e per il progetto programmatico per la rinascita del comune di Collazzone, la figura che meglio può esprimere l’ala riformista e progressista a Collazzone.

La sintesi programmatica con cui Bene Comune Collazzone si è presentata all’inizio di questa campagna elettorale è stata: Riavvicinare, Valorizzare, Rilanciare, Sostenere, Ricostruire, Aggregare. Una suite di verbi che non vogliono essere solo uno spot elettorale, ma una vera e propria richiesta emergenziale sulle mancanze e sui bisogni di questa piccola comunità che vede ormai da anni un declino culturale e politico. Laura Antonelli ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta da quanto sta emergendo nel nostro Comune in vista delle prossime elezioni Amministrative. Essere stata alla guida per tanti anni di Bene Comune Collazzone è stato per me un onore, un importante elemento motivazionale: un impegno di vita. Essere adesso scelta come espressione di un’area riformista e progressista in qualità di Candidata Sindaco aggiunge un fortissimo senso di sfida che sono sicura, personalmente, ma anche come gruppo, siamo in grado di affrontare: abbiamo la forza per farlo e l’entusiasmo per gestirlo. Punto imprescindibile dell’attività politica sarà, senza dubbio, un’azione di riavvicinamento dell’amministrazione ai bisogni dei cittadini; l’Amministrazione comunale dovrà tornare ad essere il propulsore delle tante energie che esprime il nostro territorio. Non mancherà l’attenzione ai temi che interessano la Media Valle del Tevere: la difesa dell’ospedale di Pantalla e l’opposizione alla realizzazione dell’inceneritore previsto nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti recentemente approvato dalla Regione Umbria. Porremo particolare attenzione inoltre anche alla questione viabilità, che riguarda in larga parte il territorio del nostro Comune, in seguito alla prevista realizzazione della piattaforma logistica nel territorio Marscianese. Valorizzare il territorio del nostro Comune, inserendolo in circuiti promozionali principali, ricucendo le anime dei vari attori, privati e associazioni, del nostro territorio sarà infine un altro aspetto su cui vogliamo puntare. L’accordo a cui si è giunti, così importante e significativo per il nostro territorio, non preclude l’apertura a eventuali supporti da parte di altre forze civiche e politiche che condividono il nostro progetto.”