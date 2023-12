Compra una scala su internet, ma acquisto e venditore spariscono nel nulla

I carabinieri di Trestina hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, due 50enni residenti in Calabria, per l’ipotesi di reato di truffa in concorso.

L’attività di indagine è partita dopo la denuncia presentata da un tifernate a novembre. Interessato all’acquisto di una scala da trasloco, si era collegato a una nota piattaforma internet nella quale una società specializzata del settore, ne pubblicizzava la vendita a prezzo considerato vantaggioso.

Dopo i preliminari contatti telefonici e WhatsApp, e rassicurato sulle tempistiche e sulle qualità del prodotto da parte del venditore, l’acquirente aveva versato circa 4mila e 600 euro per il pagamento.

Trascorsi alcuni giorni e non avendo avuto più alcuna notizia sulla consegna della merce, il tifernate aveva cercato di mettersi in contatto ma senza successo. Provvedendo, quindi, a denunciare l’accaduto ai carabinieri

I primi accertamenti hanno, quindi, permesso di accertare che il conto corrente e il destinatario del bonifico non fosse una società, ma un soggetto privato.

Ulteriori indagini sulla società di rivendita, hanno peraltro permesso di constatare che la ragione sociale fornita dal venditore ed in canali pubblicizzati dalla medesima, appartenessero a una ditta toscana, il cui amministratore delegato, ignaro della vicenda in argomento, ma a conoscenza di pregresse e numerose manovre tramate ai propri danni, aveva già depositato una denuncia querela alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Anche la numerazione telefonica fornita per mantenere i contatti con la vittima, risultava intestata ad altro soggetto calabrese il quale aveva collezionato più di 50 truffe, con lo stesso modus operandi ai danni altrettanto cittadini.

La vicenda si è conclusa quindi con l’identificazione dei presunti autori del raggiro e la loro denuncia.