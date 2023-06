Un’estate nel segno del divertimento con le attività creative e ricreative del campus al nido “Maria Immacolata”

Un campus estivo per i bambini e le bambine per proseguire l’esperienza del nido e divertirsi con l’arrivo dell’estate.

Sarà attivato per il mese di agosto presso il nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi, dal 1° all’11 agosto dal lunedì al venerdì, un campus estivo rivolto a bambine e bambini da 1 anno (che abbiano frequentato il primo anno di Nido) a 5 anni (che abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia).

I bambini che parteciperanno avranno l’opportunità di vivere e fruire di laboratori creativi e ricreativi, nonché di svariate proposte ludico-esperienziali nei locali interni e nell’ampio parco esterno.

Anche durante il campus estivo, previa prenotazione ai numeri 075 803 9498 e 335 704 6658, i genitori interessati ad iscrivere i propri figli al nido “Maria Immacolata” per l’anno educativo 2023-2024 potranno conoscere il servizio ed il personale educativo, nonché visionare il progetto pedagogico. Il nido accoglie bambine e bambini da 3 a 36 mesi e concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini. Favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie e con le risorse del territorio, lo sviluppo e la socializzazione del bambino rispettandone diritti e soddisfacendone bisogni. Il nido è strutturato in sezioni eterogenee e suddiviso in centri d’interesse interni ed esterni, dove i bambini possono svolgere attività sia libere che strutturate. Ha un ampio giardino che viene utilizzato in tutte le stagioni, secondo i principi della outdoor education. Particolare attenzione viene rivolta alle uscite sul territorio circostante, come il parco ed il mercato settimanale, alla cura di spazi e materiali, alle proposte educative, ai tempi e alle routine. Le famiglie sono coinvolte attraverso momenti di scambio quotidiani, colloqui individuali, collettivi, tavole rotonde a tema con l’intervento di professionisti dell’infanzia, laboratori, feste e uscite. Durante l’anno educativo sono proposti momenti di educazione intergenerazionale in cui i nonni dei bambini iscritti sono coinvolti in laboratori esperienziali ed espressivi. Il servizio è dotato di cucina interna.

L’Ente Morale, titolare di un servizio educativo 0-3 d’eccellenza nel tessuto dell’Assisano, è stato fondato nel 1928 in memoria dei caduti di tutte le guerre ed è sostenuto dal Comune di Assisi. L’associazione è considerata da oltre ottant'anni un punto di riferimento ed un modello per tanti istituti, non solo in Umbria. La sede in cui vengono svolte le attività è ubicata nel centro storico di Petrignano. Il servizio di educazione ed assistenza ai bambini fu inizialmente affidato ad enti religiosi per poi passare negli anni successivi a personale laico. Attualmente il nido, afferente alla Rete Lilliput, è gestito da Polis Cooperativa Sociale con la quale l’ente ha stipulato una convenzione.