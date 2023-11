Festa dell'Unità d'Italia e delle forze armate, le iniziative di Spoleto

Sabato 4 novembre, per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, alle 11 in piazza Giuseppe Garibaldi di Spoleto, ci sarà la cerimonia dell’Alzabandiera e Resa degli Onori da parte di una schierante in armi del 2° RGT Granatieri di Sardegna, con la lettura del messaggio del Capo dello Stato ed il saluto del sindaco della Città di Spoleto, Andrea Sisti.

Alle 11.45, a Colle Attivoli, è prevista la deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti, Resa degli Onori militari da una Schierante in Armi del 2° RGT Granatieri di Sardegna.