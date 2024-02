Furto con spaccata da 30mila euro in una notte: catturati due ladri seriali dopo mesi di studio

Ci sono voluti 10 mesi ma alla fine i militari della Compagnia di Città della Pieve hanno individuato due ladri protagonisti di aver effettuato un colpo, nel marzo scorso, a Castiglione del Lago a danno sia di una sala giochi che di un'officina del posto. I criminali - due stranieri con passaporto della Romania -sono stati identificati e rintracciati grazie alle analisi dei sistemi di videosorveglianza, agli importanti accertamenti tecnico-scientifici svolti e a bordo dei mezzi utilizzati dai ladri.



IL COLPO - Nella notte del 29 maggio 2023, infatti, i due presunti banditi si erano introdotti all’interno di una sala giochi di Castiglione del lago sfondando la vetrina della stessa con un autocarro, utilizzato come ariete e rubato poco prima all’interno di un capannone aziendale sito n località Pineta.

Una volta all’interno della sala giochi i malfattori si erano impossessati di una cassaforte e di una macchina “cambiamonete”, contenenti complessivamente circa 30mila euro in contanti, oltre a danneggiare pesantemente la struttura e gli arredi della stessa, per un danno complessivo pari a diverse migliaia di euro. La banda, per assicurarsi la fuga, si erano introdotti in una officina limitrofa dalla quale avevano asportato una autovettura Opel e un furgone Fiat, utilizzati per allontanarsi dal luogo degli eventi.