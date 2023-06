Cascia, Festa della rosa e delle Rite: attesi migliaia di fedeli a Roccaporena

Tutto pronto per la settantesima edizione della Festa della Rosa e delle Rite che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 giugno a Roccaporena, frazione del Comune di Cascia e paese natìo di Santa Rita. La piccola località si appresta ad accogliere migliaia di fedeli e turisti che potranno riscoprire sé stessi ed immergersi nella profonda spiritualità di questo luogo circondato dalla natura incontaminata. Rievocazione di memorie del passato, convegni, ma anche tanto divertimento e intrattenimento, tutto questo è in programma quest’anno, realizzato con il contributo di tutta la comunità.

Il programma religioso, nel Santuario di Roccaporena, prevede una celebrazione eucaristica per i benefattori, sabato 17 giugno alle 11, e una veglia di preghiera alle 23. Domenica 18 inizierà con un benvenuto ai pellegrini e la consegna della rosa e della pergamena alle donne che portano il nome di Rita, alle 7.30. Seguirà la messa alle 8 e alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto – Norcia, al centro congressi sportivo del Santuario. Questo evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del santuario ‘Opera di Santa Rita’.

Riguardo il programma civile, ci sarà, nella giornata di sabato, la tavola rotonda ‘Sport, sociale e spiritualità’, alle 16.30 al centro congressi, la consegna del premio ‘Don Sante Quintiliani’ a suor Paola D’Auria, alle 18 nel centro convegni dell’Opera di Santa Rita, e lo spettacolo musicale di ‘Giada e i Blue note alle 21. Domenica, poi, alle 10, gli ex collegiali si ritroveranno nel piazzale antistante all’Opera di Santa Rita per uno scambio di saluti e alle 15.30 si riuniranno per l’incontro ‘Ricordi di vita in collegio’ al centro convegni. La serata proseguirà all’insegna della musica e del ballo con l’orchestra spettacolo ‘Juri Bordoni’, alle 21. Chiuderà le due giornate di festa uno spettacolo pirotecnico con inizio alle 23.30.