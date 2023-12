Donazioni di sangue, i Carabinieri di Assisi contribuiscono alla campagna “La vita è un dono”

Si rinnova il rapporto di amicizia tra la Compagnia Carabinieri di Assisi, guidata dal capitano Vittorio Jervolino, e la sezione dell’Avis. In occasione della giornata di donazione straordinaria, rientrante nella campagna “La vita è un dono” promossa dalla locale associazione avisina, i Carabinieri hanno contribuito concretamente all’iniziativa, unendo le proprie forze a quelle dei donatori Avis per la nobile causa.

Il capitano Jervolino ha espresso personalmente il proprio apprezzamento per l’opportunità da parte dell’Arma di contribuire ulteriormente in modo tangibile alla salute ed al benessere della comunità, rinforzando così lo stretto legame col tessuto sociale in favore del quale opera.

Il presidente dell’Avis, Gianmatteo Costa, ha sottolineato l’importanza di tali gesti di generosità, cui l’Arma non è nuova, ed il ruolo fondamentale che questi ricoprono nel sostenere le esigenze delle strutture sanitarie locali.

La Compagnia dei Carabinieri di Assisi si unisce così ad Avis nel sollecitare tutti i cittadini alla donazione di sangue e nel ricordare che per prenotare la donazione e avere ogni informazione utile in merito è attivo un numero whatsapp (3534313217); basta mandare un messaggio e si verrà richiamati al primo successivo turno utile di segreteria. Donare il sangue è naturale, è giusto, aiuta gli altri, contribuisce a migliorare il contesto sociale in cui viviamo e migliora noi stessi.