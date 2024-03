Sentieri e percorsi naturalistici, a Campello sul Clitunno si pensa a un regolamento comunale

A fronte della “liberalizzazione ai veicoli a motore alla viabilità minore non vietata esplicitamente» che l’ormai celebre emendamento alla legge regionale 28 del 2001, approvato a fine dicembre, e firmato dalla consigliere regionale della Lega, Manuela Puletti, a Campello sul Clitunno si pensa a come fa ricadere sul territorio le nuove disposizioni.

L’idea, che la consigliera comunale Fabiana Grullini ha messo nero su bianco nella mozione urgente inserita nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, è quella di istituire un regolamento comunale che declini i termini della legge regionale secondo le esigenze del territorio e nel suo rispetto. L’ipotesi di regolamento, così come definito da Grillini, ha come oggetto “la fruizione e le norme di comportamento e sicurezza della rete dei sentieri e mulattiere” del territorio comunale, ma anche “il comportamento degli escursionisti sulla rete sentieristica del medesimo comprensorio, nel rispetto delle esigenze dei fruitori dei sentieri stessi”.

Ferme restando le norme comportamentali previste dalla legge e ricordate da apposita segnaletica, il regolamento invita a comportamenti orientati alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente circostante, compreso il recupero, se possibile, di rifiuti abbandonati. Per gli enduristi e i motociclisti introduce l’obbligo di dare comunicazione preventiva scritta con 48 ore poi anticipo al Comune , indicando un responsabile ma anche il numero dei veicoli coinvolti con relative targhe e documenti. Per chi sceglie la mountain bike, in particolare per le guide di gruppi, l’invito è a conoscere attentamente il territorio, di avere equipaggiamento e dotazioni adeguate a svolgere questa attività in sicurezza. Per i trasgressori, l’ipotesi di regolamento, per la cui stesura definitiva Grullini auspica un coinvolgimento del Cai e di tutte le realtà interessate alla sentieristica, dispone anche le relative sanzioni. Il documento, come detto, dovrebbe essere discusso nella prossima seduta del consiglio comunale, fissate per il 28 marzo.