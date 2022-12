Magione, il 2023 inizia con le pagine del diario-almanacco della Misericordia

Un calendario di solidarietà. Verrà presentato venerdì 9 dicembre, alle ore 17, nella sala del consiglio comunale di Magione, il diario almanacco 2023 della Misericordia.

Interverrà il governatore della Confraternita, Fabrizio Alunni, il sindaco Giacomo Chiodini, i consiglieri dell’associazione di volontariato, rappresentanti della giunta e del consiglio comunale.

La pubblicazione rappresenta per la Misericordia l’opportunità per raccontare, attraverso le foto, i momenti più significativi di un anno di attività sia nel settore socio-sanitario che di collaborazione alle diverse attività che vengono svolte nel territorio comunale e fuori di esso.

Il diario almanacco è pensato anche come strumento di supporto alla collettività perché in esso è possibile trovare molte informazioni che verranno rese note in occasione della presentazione.