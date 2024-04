Bastia Umbra, bambino investito mentre è in bici: secondo incidente in un cinque giorni

Un bambino di 9 anni è stato investito in via San Rocco a Bastia Umbra. L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 15 aprile. Cinque giorni fa, lungo la stessa strada, un altro bambino era stato centrato da una vettura. Il bambino è arrivato al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. Nell'urto ha riportato traumi in varie parti del corpo.