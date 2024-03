Foligno, deve scontare oltre 3 anni di carcere per rapina e spaccio: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un cittadino nigeriano, classe 1984, condannato alla pena della reclusione di 3 anni, 10 mesi e 1 giorno oltre alla multa di 10.600 euro per il reato di rapina aggravata, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 14 marzo, a seguito di sentenza di condanna, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del responsabile dei reati in argomento.

Acquisito il provvedimento, il personale delle Volanti del Commissariato ha rintracciato l’uomo che, accompagnato in Questura per le attività di rito e la notifica del provvedimento, è stato portato in carcere a Perugia.