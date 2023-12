Fermato con 18mila euro di droga nascosti nelle mutande: arrestato

I Carabinieri di Spoleto hanno arrestato un italiano di 39 anni con l'accusa di spaccio di cocaina. L'uomo è stato fermato dai militari della Stazione di Campello sul Clitunno durante un servizio di controllo lungo le strade.

Il 39enne è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina nascosti negli slip e di 400 euro in contanti. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati 2.300 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio oltre a bilancino e materiale per il confezionamento.

La sostanza recuperata è risultata molto pura e avrebbe fruttato sul mercato circa 18.000 euro.