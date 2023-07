Fucili, munizioni, una balestra e coltelli ritrovati durante un trasloco: interviene la Polizia

Una carabina ad aria compressa, due vecchi fucili ad avancarica con le parti in legno manciate dai tarli, una balestra, munizioni e coltelli. Gli agenti del Commissariato di Spoleto hannoe ffettuato un controllo in un'abitazione e rinvenuto armi e cartucce non denunciate.

A richiedere l’intervento il personale incaricato della consegna dell’immobile al nuovo proprietario, che si avvedeva della presenza di alcuni oggetti e beni mobili, ed effetti personali, all’interno dell’unità abitativa.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante del Commissariato hanno immediatamente preso visione di quanto presente nell’appartamento e, a seguito di un approfondito accertamento hanno rilevato, dislocate in varie parti dell’unità abitativa, un consistente numero di armi e munizioni.

Armi e cartucce che sono state prese in consegna dalla Polizia, cui seguirà l'accertamento sulla proprietà.