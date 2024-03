Figli e nipoti nei guai dopo un finto incidente o guasti in casa, anziani a lezione dai Carabinieri per scoprire i truffatori

Finti incidenti, figli o nipoti nei guai, controlli per perdite di gas o acqua in casa. I truffatori sono sempre in agguato e i Carabinieri incontrano i cittadini, soprattutto anziani, per spiegare come funzionano le truffe e cosa fare in questi casi.

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed informazione promosse dall’Arma dei Carabinieri per contrastare le truffe in danno delle persone anziane, nella giornata di ieri al Ridotto del Teatro Comunale di Todi, i Carabinieri della Compagnia di Todi hanno tenuto un incontro informativo, nel corso del quale hanno affrontato il sempre più attuale tema delle truffe in danno di anziani.

L’incontro, organizzato dalla sezione UniTre di Todi, oltre a trattare i vari profili di interesse generale riguardanti il fenomeno delle truffe e dei reati predatori, è stato un’importante occasione per affermare la vicinanza dell’Istituzione alle fasce di popolazione più a rischio, mirando ad assicurare con queste iniziative, una maggiore sensibilizzazione nella cittadinanza per prevenire il verificarsi di tali reati.

Nel corso della serata sono stati anche distribuiti ai presenti semplici consigli, che tuttavia risultano utili ed efficaci per difendersi dalle insidie attuate da veri e propri professionisti del crimine. In particolare si è posta l’attenzione sul diffidare dalle persone che vestendosi di autorità, quali legali o appartenenti alle forze dell’ordine utilizzano il sistema telefonico per comunicare possibili disgrazie o eventi incresciosi riguardo familiari.