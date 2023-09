A tutto gas sulla strada per la Valnerina, automobilista ubriaco denunciato

Mentre erano impegnati in un sopralluogo a un cantiere stradale sulla strada statale 685, gli agenti del commissariato di Spoleto hanno notato un'auto che procedeva ad alta velocità in direzione Valnerina.

Il conducente, dopo aver oltrepassato un semaforo rosso, alla vista della Volante, ha frenato bruscamente il veicolo.

Insospettiti dall'atteggiamento, gli agenti hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo più approfondito.

Identificato come un cittadino italiano di 55 ann8, l’uomo ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol.

Per questo motivo, gli operatori deciso di sottoporlo alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo.

Il 55enne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Per questo motivo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

All’uomo, inoltre, è stata ritirata la patente di guida.