IL PERSONAGGIO Al neo Cavaliere del lavoro Arnaldo Manini gli onori di Assisi. La sua impresa fondata 61 anni fa

Gli onori del consiglio comunale a nome dei cittadini di Assisi ad Arnaldo Manini, l’imprenditore di Assisi è stato insignito dell’onorificenza di cavaliere del lavoro in una cerimonia al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sindaco Stefania Proietti, la giunta e i consiglieri comunali, i dirigenti hanno accolto l’imprenditore Manini e lo hanno abbracciato complimentandosi per il prestigioso riconoscimento ricevuto per nano del Presidente della Repubblica.

Il sindaco, nel presentare il famoso imprenditore che da oltre 60 anni ha fondato a Santa Maria degli Angeli la sua azienda, Manini Prefabbricati, diventata leader in Italia e nel mondo con più di 300 dipendenti, ha dichiarato che “quando abbiamo appreso del conferimento dell’onorificenza abbiamo gioito, come concittadini di Arnaldo insieme alla comunità di Assisi e soprattutto alla comunità angelana, ci siamo sentiti orgogliosi e felici per il meritato riconoscimento all’imprenditore e all’uomo Arnaldo Manini”.

IL PERSONAGGIO - È presidente e amministratore delegato di Manini Prefabbricati, azienda da lui fondata nel 1962 per la produzione di travetti in cemento oggi specializzata nella realizzazione di sistemi e strutture prefabbricate per l’edilizia. Tra le produzioni brevettate il “Manini Connect”, un sistema di monitoraggio in tempo reale per rilevare anomalie statiche e dinamiche causate da nubifragi, sismi o fenomeni ventosi e lo “Shaker sismico”, un sistema di diagnostica tellurica per edifici prefabbricati, largamente impiegato in aree a rischio sismico. Opera con quattro sedi produttive a Bastia Umbra, Perugia, Aprilia e Somaglia. Sono i 300 dipendenti diretti.