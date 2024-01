Marsciano dà il benvenuto ai nuovi nati, cerimonia in Comune

È in programma sabato 3 febbraio nella sala Aldo Capitini in Municipio, l’iniziativa “Bebè 2022 e 2023” promossa dal Comune nell’ambito delle politiche familiari. Saranno tutti i nati nel territorio comunale di Marsciano negli anni 2022 e 2023 a ricevere un kit di benvenuto contenente alcuni prodotti per la cura del neonato e buoni sconto per l’acquisto di altri prodotti presso alcune farmacie e attività commerciali del territorio. Nel kit anche opuscoli informativi sulla cura e crescita del neonato e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Nei giorni scorsi il Comune ha provveduto ad inviare una lettera a tutte le famiglie interessate con l’invito a partecipare alla cerimonia di sabato per il ritiro del kit. Alle ore 16.00 l’incontro riservato ai nati del 2022 mentre alle 17.00 quello per i nati nel 2023. Tutti coloro che non possono essere presenti sabato 3 febbraio potranno ritirare il kit presso l’ufficio politiche familiari in Municipio dal lunedì al mercoledì dalle 09.00 alle 13.00. L’ufficio è contattabile ai seguenti recapiti 0758747296 - ufficiopolitichefamiliari@comune.marsciano.pg.it.

“Quello che consegniamo alle famiglie dei nuovi nati – spiegano il sindaco Francesca Mele e l’assessore Manuela Taglia – è un piccolo dono ma ha un grande significato, e quindi ringraziamo le attività che hanno voluto sostenere l’iniziativa. È un dono che rappresenta il saluto e la vicinanza a queste famiglie da parte di tutta la comunità per un evento, la nascita di un figlio, che è momento di gioia e sta a fondamento di qualunque prospettiva futura per la stessa comunità. Il nuovo ufficio delle politiche familiari, che è stato attivato e reso operativo nelle scorse settimane, è e sarà un punto di riferimento anche e proprio per i progetti di sostegno alla genitorialità e per l’accesso ai servizi per l’infanzia. Torniamo quindi ad invitare tutte le famiglie interessate a rivolgersi a questo importante presidio a servizio della famiglia”.