Prevenzione e salute: le due iniziative rivolte ai cittadini a Castiglione del Lago

Domenica 15 ottobre, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio promuove la nona edizione di “Io non rischio”, una giornata di sensibilizzazione sui rischi naturali e le buone pratiche di prevenzione.

A Castiglione del Lago, la Confraternita della Misericordia, che gestisce il Gruppo di Protezione Civile, ha deciso di unire a questa iniziativa il “Progetto Cuore”, un progetto di formazione e informazione sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori. In particolare, verrà inaugurato un nuovo DAE (defibrillatore automatico esterno) donato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia al Comune di Castiglione del Lago e che sarà posizionato in Piazza Mazzini. L’evento si svolgerà alle ore 10.00 in presenza del sindaco Matteo Burico, del governatore della Misericordia Ivo Massinelli e del dottor Francesco Borgognoni, direttore del 118 Umbria.

I volontari del gruppo di Protezione Civile della Misericordia, in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago, allestiranno un gazebo informativo dove illustreranno i rischi legati a terremoti, alluvioni, incendi, vulcani e maremoti e distribuiranno un nuovo materiale informativo multirischio che sostituisce i precedenti pieghevoli e schede. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza della popolazione sui pericoli derivanti dagli eventi calamitosi e sui comportamenti da adottare per ridurne gli impatti.

“Io non rischio” e “Progetto Cuore” sono due iniziative complementari che mirano a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e della sicurezza civile tra i cittadini.