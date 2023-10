Il Liceo scientifico di Marsciano festeggia i 60 anni con una festa in stile figli dei fiori

Un istituto scolastico è sempre il cuore pulsante del territorio in cui si trova, racchiude la comunità più giovane e la memoria degli adulti e lunedì 2 ottobre il liceo scientifico “Salvatorelli Moneta” di Marsciano ha festeggiato i suoi 60 anni.

“Vestiamoci come negli anni 60, cantiamo, balliamo e festeggiamo” questo l'invito della scuola che ha deciso di celebrare l’occasione con una festa a tema anni ‘60.

La storia del Liceo scientifico Luigi Salvatorelli di Marsciano inizia con la sua fondazione nel 1968 come sede distaccata dello Scientifico Alessi di Perugia. L’autonomia arriva nel 1974 con l’intitolazione al concittadino Luigi Salvatorelli nel 1977. La nuova sede verrà invece inaugurata nel 1983 fino alla sua aggregazione al Polo scolastico marscianese negli anni ‘90.

Tra i presenti ai festeggiamenti anche il vicesindaco di Marsciano Andrea Pilati che ha espresso parole di grande affetto nei confronti di questa scuola poiché tutti i membri della sua famiglia hanno frequentato l’istituto.

“Dalla prima volta che la campanella ha annunciato l’inizio delle lezioni si è dipanata una storia ricca e intensa che ha visto stringere legami sempre più forti tra il progetto culturale della scuola e il territorio di riferimento. Oggi ricordiamo quegli inizi con l’intento di rinsaldare questo legame e augurare a tutto l’istituto un futuro ancora più radioso” ha raccontato la professoressa Mariangela Severi, dirigente del Salvatorelli Moneta.

Dopo i saluti istituzionali e quello della referente di plesso, la professoressa Artegiani che ha sottolineato l'importanza degli anni Sessanta, non solo per la vita della scuola ma anche per quella culturale, si è svolta la sfilata per ammirare i costumi più belli in una gara tra le varie classi e i docenti e sono stati poi improvvisate gag spiritose con tanto di giuria e voti. La festa si è conclusa con karaoke e balli anni ‘60.

“Il Liceo scientifico - concludono dalla scuola - ha continuato a connotarsi come un solido corso dal contenuto tradizionale ma aperto alle innovazioni globali e dal 2013 fa parte di una realtà ancora più articolata”. E ancora: “Ha mantenuto intatto il suo profilo di alta formazione, anche con l’istituzione nel 2018 di un corso Cambridge International. Profilo sottolineato anche dai positivi risultati raggiunti in questi anni e che collocano il Liceo marscianese sempre in ottime posizioni tra gli scientifici della regione”.