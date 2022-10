Sanità, la Presidente Tesei chiede un cambiamento a 360 gradi: il nuovo piano, via libera a due nuovi ospedali

Cambiare rotta, cambiare strategia dopo il post-Covid, stando sempre assenti al bilancio - che dopo la pandemia come per tutte le Regioni del Paese è un vero problema -. Mettere nero su bianco un progetto sanitario vero e forte dopo una gestione troppo, ma veramente troppo, in continuità con il passato e decisamente poco coraggiosa. Non a caso l'opposizione punta su questo aspetto per ottenere consenso cercando così di evitare i campi dove la Regione sta vincendo la sua battaglia: turismo, sviluppo economico e Pnrr.

Qualcosa però si sta muovendo dopo che la Presidente Tesei ha chiesto un cambio di passo per la seconda parte della legislatura. Si terrà domani Il 19 ottobre, alle ore 12, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, è prevista una conferenza stampa sulla sanità regionale alla presenza, tra gli altri, della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dell'Assessore alla Sanità, Luca Coletto, e del Direttore regionale, Massimo D'angelo. Sarà presentato il piano o per lo meno le linee guida. Intatto però oggi è filtrata l'importante notizia sui nuovi ospedali dell'Umbria. Arriva la definitiva conferma, dopo polemiche e presunti passi indietro, per il nuovo ospedale di Narni-Amelia che si farà.

E' stato firmato il Dpcm che prevede il finanziamento da parte dell’Inail di 84 milioni per l’ospedale di Narni-Amelia. Ospedale nuovo anche per Terni: previsti e messi in bilancio 100 milioni di euro. "Tali finanziamenti rappresentano uno straordinario risultato che permetteranno alla Regione di utilizzare gli 84 milioni (ex art 20), inizialmente previsti per la realizzazione della nuova struttura sanitaria di Narni-Amelia, per contribuire al project financing dell’ospedale di Terni, consentendo la sostenibilità economica dell’operazione. Come detto, ora seguiranno gli atti procedurali che porteranno alla realizzazione delle due importanti strutture nello scacchiere della sanità pubblica regionale": scrivono dalla Regione.

Tra i prossimi atti si provvederà a rivedere la programmazione regionale rimettendo al Creva (Comitato Regionale di Valutazione) la valutazione dei convenzionamenti in una esclusiva e virtuosa ottica di migliore funzionalità alle necessità integrative della sanità pubblica regionale nonché di un equilibrio tra i territori, nel rispetto di norme e procedure amministrative.