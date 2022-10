Sanità regionale, i territorio vogliono certezze: i consiglieri di Fratelli d’Italia del Trasimeno incontrano la presidente Tesei e l'assessore Coletto

I territori chiedono certezze nell'ambito della riorganizzazione sanitaria in discussione in Regione. I consiglieri e amministratori del centrodestra del Trasimeno hanno incontrato la presidente Donatella Tesei e l’assessore alla Sanità Luca Coletto, rappresentando le istanze e le necessità del territorio.

La delegazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia era composta Francesca Traica, Virginia Marchesini, Francesco Rubeca ed Alessandro Moio

Nonostante la pesante condizione dei conti lasciata in eredità dalle amministrazioni di centrosinistra, più volte attenzionata anche dalla Corte dei Conti, acuita da due anni di pandemia, i rappresentanti lacustri di Fratelli d’Italia hanno aperto un confronto sul potenziamento della sanità di territorio e sul futuro dell'ospedale di Castiglione del Lago.

Per i consiglieri “la sanità non può essere materia di scontro ideologico. La riorganizzazione dei servizi sanitari, prevista nel nuovo Piano sanitario, non è ritardabile ed impone scelte sostenibili. Quello che abbiamo posto all’attenzione dei vertici regionali è la necessità di mantenere alti livelli di servizi nell’area del Trasimeno, un territorio di 60.000 abitanti, che ha un fondamentale ruolo di cerniera tra Umbria e Toscana e che rappresenta il principale polo turistico della regione. Abbiamo preso atto della disponibilità della Governatrice Tesei, con cui abbiamo concordato la necessità di un dialogo costante in questa fase di riorganizzazione della sanità regionale e a cui è nostra intenzione proporre l’istituzione di una cabina di regia e monitoraggio con gli amministratori dei comuni del Trasimeno”.