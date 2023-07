Primo sì per il Tesoretto regionale "risparmiato" dalla Tesei: record di fondi per la non-autosufficienza

Il tesoretto regionale frutto di risparmi, tagli a spese inutili e maggiori entrate - sui 19 milioni di euro -, ottenuto dalla gestione della Presidente Tesei e dall'assessore al Bilancio Agabiti, sarà tutto riversato nell'assestamento di bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025. Tante risorse in più per rinforzare il welfare (natalità, famiglie numerose e gestione della non-autosufficienza), la cultura, la sicurezza dei territori, il trasporto locale e l'agricoltura. Il Piano regionale ha ottenuto il primo sì dalla commissione Terza, presieduta da Eleonora Pace.

ECCO COME VERRANNO UTILIZZATE LE RISORSE

Welfare - 1 milione di euro nell'annualità corrente saranno destinate al Fondo per la non autosufficienza, che raggiunge così un totale di 4,5 milioni, il massimo storico di dotazione del Fondo stesso voluto dalla Giunta; altri 500mila euro saranno destinate a rendere strutturale il bonus bebè, che sarà erogato a 1000 famiglie anche per il 2023; 180 mila euro andranno al sostegno alle famiglie numerose.

CULTURA - decisi ulteriori interventi a favore del Laboratorio diagnostico di Spoleto, della Fondazione Perugia Musica classica, del Teatro Lirico sperimentale ‘Adriano Belli’ di Spoleto, della Fondazione Umbria Jazz, del sistema museale regionale nonché per il finanziamento delle spese per lo sviluppo e la gestione del Portale turistico regionale.

SERVIZI, TERRITORIO E TRASPORTO - Altre risorse sono inoltre destinate al trasporto pubblico locale alle politiche del territorio e protezione civile, alle emergenze e agli incendi boschivi, all'aumento per le spese di funzionamento del Centro Prociv, alla manutenzione ordinaria e gestione delle opere idrauliche regionali e delle piste ciclabili e alla messa in sicurezza dei cantieri. Previste ulteriori risorse anche ai Comuni per le spese per interventi di sicurezza urbana e dei cittadini.

AGRICOLTURA, TURISMO E DANNI FAUNA - Per l'agricoltura, ci saranno fondi a favore dell'Unione dei Comuni per le funzioni conferite del lago Trasimeno ed incrementi sono previsti per le spese per fiere, mostre, mercati e manifestazioni nel settore agroalimentare, oltre che per i centri faunistici e per la gestione dei centri ittiogenici. Sono infine previsti aumenti di stanziamenti per far fronte ai danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica”.