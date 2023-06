Primo incontro tra la Tesei e il sindaco "alfa" Bandecchi: per una volta niente polemiche e prove di forza

Dopo i proclami di una prossima avanzata vincente stavolta in Regione, dopo la vittoria a Terni grazie ai voti di Cgil, grillini e Pd, Stefano Bandecchi - l'uomo dell'alternativa ai due poli tradizionali, ma francamente di una destra "selvaggia" - ovvero senza insegne -, Stefano Bandecchi per il momento si è dovuto accontentare di un primo summit in Regione, con la Presidente Donatella Tesei, oltre che per presentarsi istituzionalmente anche per fare il punto sul futuro di Terni. Il clima è stato cordiale e Bandecchi ha fatto il Bandecchi, petto alto e pancia dentro, abbigliamento casual, sguardo fiero per le foto di routine. La Tesei da padrona di casa ha risposto ad ogni domanda snocciolando iter, tempi, fondi e volontà della maggioranza. Insomma da una parte un amministratore consolidato - la Tesei - e poco amante di fronzoli e poco amante dei proclami forti, dall'altra il sindaco "alfa" (Bandecchi).

Al centro del dibattito al primo turno il nuovo Ospedale di Terni: il Sindaco ha richiesto alla Presidente delucidazioni in merito al progetto riscontrando la ferma volontà da parte della Regione della sua realizzazione ed il già avvenuto avvio del percorso tecnico-economico. Sintonia, dicono le cronache, anche sull'inter intrapreso dalla Regione per nominare in sanità a Terni i direttori delle strutture complesse dell’Ospedale. Il sindaco "Alfa" sul piatto delle trattative ha chiesto alla Regione la nascita di un ITS a Terni ottenendo l'impegno di un approfondimento, ma niente di più al momento. Da entrambi è stata espressa la volontà di riuniuni costanti per collaborare ai principali progetti che riguardano la città e già in corso di realizzazione da parte della Regione. Alla fine dell'incontro nessuna polemica, nessuna prova di forza, nessun proclama al popolo. In quella Perugia che non ama Bandecchi ha preferito fare il sindaco e non l'incendiario.