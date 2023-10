Centrodestra, Fratelli d'Italia fa il pieno di tesserati: alla Notari dibattito con il Ministro Nordio

"I dati, seppur provvisori, rilevati nei comuni umbri hanno registrato un significativo aumento della campagna adesioni, scaduta il 30 settembre in vista dei congressi, e considerando i restanti mesi dell’anno disponibili per rinnovare o aderire al Partito guidato da Giorgia Meloni potrebbero aumentare ancora di più, con un radicamento dei circoli praticamente in tutti i territori della regione. Gli umbri premiano ancora l‘attività di governo del presidente Meloni e l'impegno dei nostri amministratori e dirigenti sui territori."Lo ha dichiarato in una nota Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fdi.

Il 3 ottobre il partito di Giorgia Meloni porterà a Perugia alle ore 18 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla Sala dei Notari, per un dibattito sulla riforma della Giustizia nell’ambito dell’iniziativa “Italia vincente” promossa dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato per raccontare i risultati e le iniziative del primo anno di Governo Meloni.