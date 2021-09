Altra pioggia di dubbi sul Nodino di Perugia che piace a pochissimi. Consiglio regionale alla Giunta: "Più controlli e rispetto per i cittadini"

Anche il consiglio regionale dell'Umbria, in particolare i membri della Seconda Commissione, ha espresso dubbi sui costi benefici e sull'impatto paesaggistico e sulla vita dei cittadini di Perugia e Torgiano. Con voto unanime, tutti i partiti concordi, hanno chiesto ufficialmente alla Giunta regionale di effettuare ulteriori studi, insieme ai comitati e i Comuni interessati, anche eventuali modifiche da apportare al progetto originario o addirittura progetti alternativi. L'obiettivo è quello di tutelare sia il paesaggio che i cittadini al fine di evitare decisioni prese dall'alta.

"La Giunta regionale - si legge nella proposta della commissione - deve assicurare che i cittadini dei Comuni di Perugia e Torgiano, oltre alle Istituzioni pubbliche, siano protagonisti di una partecipazione diffusa sin dalle prime fasi, considerando che sono aperte tutte le alternative per individuare la soluzione socialmente più accettabile in grado di incidere in misura rilevante sulla vita degli abitanti del territorio interessato dall’intervento infrastrutturale. Inoltre è necessario approfondire la distribuzione dei costi sociali ed ambientali derivanti dall’opera, che gravano in larga misura sulle comunità locali di due Comuni e dell’eventuale squilibrio fra vantaggi e svantaggi, con riguardo sia ai soggetti ai quali imporre maggiori sacrifici sia ai criteri utilizzabili per compiere tale scelta". Chiesto anche di istituire una ‘Carta di intenti’ con lo scopo di ampliare il confronto tra Istituzioni e amministrati "per la individuazione e localizzazione della soluzione migliore, accrescendone la trasparenza e il grado di accettazione sociale".

I risultati del confronto istituzioni-territori (politica e comitari) andranno a formare un dossier sul Nodino di Perugia che deve essere la bussola per i cambiamenti da apportare al progetto Nodino di Perugia o per dare un giudizio sull'opportunità o meno di continuare su questo progetto che, francamente, piace a pochissimi anche perchè rappresenta una soluzione ad alto impatto ambientale e con benefici contenuti rispetto al progetto dei progetti il Nodo di Perugia.