Elezioni a Perugia, il Partito Socialista Italiano sosterrà la candidatura di Massimo Monni a sindaco

Il candidato a sindaco di Perugia, Massimo Monni, ha dei nuovi alleati e arrivano dal Partito Socialista Italiano dell’Umbria. Le voci di corridoio si erano già fatte sentire qualche settimana fa e prospettavano proprio l’allontanamento del partito in questione dall’alleanza un Patto Avanti, che scegliendo Vittoria Ferdinandi come candidata a sindaco del centrosinistra aveva di fatto rinunciato alla coalizione con il Psi, già orientato verso diversi porti.

“Dobbiamo con amarezza constatare che su Perugia i metodi adottati dal Pd lo hanno fatto apparire, piuttosto, un passo indietro verso logiche che nelle scorse settimane abbiamo più volte pubblicamente stigmatizzato e che non ci appartengono” evidenzia il Psi.

La marea li ha spinti dunque nella scelta di sostenere Monni “in virtù di una comune radice culturale e politica”. Continuano perciò a cambiare gli equilibri per la corsa alle amministrative perugine e le alleanze mutano forma con l’obbiettivo di arrivare per primi alla meta.

Il Partito Socialista Italiano e Massimo Monni, avevano già corso insieme in altre tornate elettorali e oggi procedono nella stessa direzione vista la comune valutazione sulla situazione attuale della città e la stessa visione circa il suo futuro. Fra i primi punti alla base di questa nuova alleanza c’è una grande condivisione per quanto riguarda temi come criminalità e microcriminalità legata allo spaccio di stupefacenti e ai furti nelle abitazioni: “Dopo dieci anni di centrodestra registriamo che i paladini della sicurezza hanno reso Perugia più insicura” sottolinea in una nota il partito. Fra i temi comuni anche la rivitalizzazione del centro storico cittadino, la realizzazione del famoso Nodo di Perugia e il miglioramento del servizio sanitario pubblico.

“Su queste e altre basi lavoreremo nelle prossime settimane affinché i valori e le idee del socialismo riformista possano dare il loro contributo affinché Perugia possa voltare pagina” conclude il Psi.