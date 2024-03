Da Pretola a Villa Pitignano, la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi incontra i cittadini di Perugia

Fin da subito, dal giorno in cui è stata annunciata la sua candidatura a sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi si è rivolta ai cittadini invitando tutti a dialogare con lei, a condividere le loro aspettative e le loro proposte. Insomma una richiesta fatta ogni abitante, di ogni singolo quartiere, per “progettare la Perugia del futuro”.

È passato poco più di un mese dalla sua candidatura e domani, venerdì 8 marzo, inizierà da Pretola, per poi proseguire sabato alle 10.00 a Villa Pitignano, “Per ogni persona, per ogni comunità” la campagna d’ascolto che nasce “con l’intento di andare incontro alla città, per riconnetterla umanamente e rimetterla al centro”.

L’incontro di domani parte dalla piazza della Torre di Pretola alle 17.30 e proseguirà con una visita all’Ecomuseo del Tevere. Dopo una camminata per le vie del paese alle 19.00 avrà luogo un incontro aperto alla cittadinanza presso il locale Cva.

“Non intendiamo scrivere il programma elettorale al chiuso di una stanza ma vogliamo aprirci, vivendo Perugia tra la sua gente” spiega Ferdinandi.

E ancora: “Per questo motivo, passo dopo passo, percorreremo i 52 quartieri cittadini, ascolteremo i bisogni e le esigenze dei perugini e delle perugine. Casa per casa, strada per strada, affronteremo i problemi della quotidianità, accoglieremo le necessità, i desideri e i progetti di ognuno” conclude la candidata sindaca.

Insomma la campagna d’ascolto di Ferdinandi vuole essere un’occasione di confronto e partecipazione con i cittadini di Perugia per costruire insieme il programma elettorale che risponda alle loro esigenze. Con il suo slogan “Per ogni persona, per ogni comunità” intende rappresentare tutti i quartieri della città, senza distinzioni o privilegi, e dare voce a chi spesso non viene ascoltato.