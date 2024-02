Campagna elettorale, Margherita Scoccia lancia il suo canale WhatsApp per aggiornare i cittadini di Perugia in tempo reale

L’affissione di manifesti elettorali o il volantinaggio, pur essendo pratiche ancora vive, sono ormai cosa antiquata, un po’ kitsch. Al contrario le elezioni ai tempi delle applicazioni e dei social sono di altra natura. Cambia il mondo, cambia la propaganda.

La candidata perugina di centrodestra e civici, ha infatti elegantemente lanciato il suo canale WhatsApp per i cittadini di Perugia, che potranno seguire tutti gli aggiornamenti, le comunicazioni e gli approfondimenti del suo intero operato in vista delle elezioni amministrative del Comune di Perugia, in programma 8 e 9 giugno.

La candidata, attualmente assessore all’urbanistica, ha spiegato: “Il canale è un modo veloce per mantenere un rapporto diretto e immediato con i cittadini di Perugia. Un’opportunità per seguire gli aggiornamenti riguardo alle tante iniziative che l’amministrazione svolge e porta avanti, anticipando i progetti e la visione futura per la nostra città”.

Sul canale, che garantisce un livello di privacy che consente di non essere visibile agli altri iscritti, verranno caricate opinioni, notizie tratte da giornali online e quotidiani, interviste, foto, video e contenuti social.

È possibile iscriversi al canale attraverso il link diretto https://whatsapp.com oppure cercando il canale «Margherita Scoccia 🌼» nell’app di WhatsApp.