Verso il voto a Perugia, come tutto previsto (da noi). La Ferdinandi si allea con Leonelli che fa un passo indietro

Che Giacomo Leonelli potesse allearsi con la candidata sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi era un’ipotesi ampiamente prevista sui nostri canali e oggi, lunedì 19 febbraio, le nostre supposizioni sono diventate realtà.

Leonelli di Azione, ormai ex candidato sindaco di Pensa Perugia, ha fatto un passo indietro entrando a far parte della coalizione di centrosinistra.

Un cambio di equilibri che contribuisce a stringere il cerchio di queste amministrative verso un inevitabile dualismo che vede protagoniste Scoccia e Ferdinandi.

L’annuncio è stato fatto con un video, pubblicato sul profilo Instagram della candidata Ferdinandi, che vede i due sorridenti e pieni di buoni propositi per il futuro della città, d’altronde la stima reciproca da cui sono guidati era e rimane lapalissiana.

Ferdinandi ha ringraziato Leonelli per il suo passo indietro poiché ha dimostrato che la politica può essere animata da profonde intenzioni verso il bene comune: “La sua è una scelta civica, civile e programmatica che mira a rimettere in circolo le migliori energie della nostra città, per offrire a Perugia un programma sul futuro per farla tornare a essere un propulsore innovativo, attrattivo e sostenibile di tutto il centro Italia” ha sottolineato Ferdinandi.

La scelta è stata motivo d’orgoglio anche per lo stesso Leonelli che ha evidenziato come la decisione a cui si è arrivati è il frutto del lavoro fatto da Pensa Perugia, che fin dal principio voleva essere un progetto costruttivo e non velleitario, perciò disposto al confronto.

Sabato 24 febbraio, Ferdinandi sarà presente all’assemblea di Pensa Perugia per firmare alcuni impegni, definiti da Leonelli irrinunciabili.

“Conosco Vittoria da tanto tempo e negli anni ne ho sempre apprezzato la passione civica e civile. Credo che stia rimettendo in circolo un entusiasmo in città che sarà fondamentale per le sfide che ci attendono” ha concluso Leonelli.