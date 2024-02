Comunali a Gualdo, la Vitali resta in pole per il centrodestra. Squarta in tour in città. Trattativa con Fi in corso

La trattativa, ovvero sia il tavolo regionale che quello locale, sulla candidatura unitaria del centrodestra per le comunali di Gualdo Tadino non si è ancora conclusa ma la mossa del cavallo di Fratelli d'Italia - fortemente voluta dai due dirigenti del partito Prisco e Squarta, in Umbria da sempre i più vicini alla Presidente Meloni - ha messo in pole-position con poche possibilità di trattare la figura di Simona Vitali per la candidatura a sindaco. Una mossa che si rafforza di giorno in giorno non avendo sollevato pubblicamente uscite o note di dissenso palesi.

Dal quartier generale di Fratelli d'Italia sarebbero arrivati apprezzamenti dal mondo imprenditoriale e l'adesione di pezzi importanti della coalizione. Da Roma la direzione del partito ha espresso forte vicinanza chiedendo a Prisco e Squarta di andare avanti su questa linea indirizzata verso il cambiamento. Ma manca ancora un tassello importante: il via libera finale di Forza Italia che a Gualdo Tadino conta sul vice-presidente della Giunta regionale Roberto Morroni e un partito che riesce ancora a raccogliere il 15-16 per cento dei consensi. Non è in corso una battaglia e non è stato posto un veto sulla Vitali da Forza Italia, si chiede una valutazione del consenso della candidatura.

Una sorta di sondaggio che il maggior partito del centrodestra, forte anche della sua posizione a livello di Governo, sarebbe pronto ad incollarsi. Dunque un clima teso, ma senza strappi, come dimostra il fatto che a livello locale in maniera unitaria si lavora ora all'accordo sul programma di rilancio della città con una visione al 2034. Inoltre sul tavolo delle trattative c'è anche la questione delle elezioni regionali - scadenza mandato a fine ottobre- che riguarda direttamente lo stesso campione di preferenze gualdese, Roberto Morroni. E quindi un buon accordo politico tra Fratelli d'Italia e Forza Italia interessa veramente a tutti.

A sostegno della destra e della Vitali è pronto a scendere in campo a breve a Gualdo Tadino anche il presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta che ha previsto una giornata tra iscritti e forze sociali e produttive proprio a Gualdo, per poi incontrare di personale gli alleati civici, della Lega e di Forza Italia. La giornata prevista dovrebbe essere il 16 di febbraio.