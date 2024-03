Gualdo, primarie anche nel centrosinistra? Presciutti e il Pd contro Pasquarelli: "Ecco perche siamo contrari"

Le primarie di centrosinistra per decidere il candidato sindaco a Gualdo Tadino? No, grazie. La proposta era stata fatta dal candidato a sindaco Fabio Pasquarelli che da mesi sta lavorando ad una lista civica alternativa a quel centrosinistra guidata da Massimiliano Presciutti di cui era stato fino ad un anno fa vicesindaco. Poi la rottura politica e la candidatura. Quando tutto sembrava procedere in maniera separata, forse complice il centrodestra che farà le primarie il prossimo 7 aprile, Pasquarelli ha gettato il sasso nello stagno forse perchè in difficoltà o forse, come dice lui, per dimostrare che la sua candidatura non è contro qualcuno ma esclusivamente a favore di Gualdo.

Nel giro di poche ore è arrivata direttamente la risposta del centrosinistra e del diretto interessato Presciutti. "La politica non si fa per mezzo stampa ma dialogando su idee e progetti per trovare una sintesi in grado poi di sostenere in fase amministrativa. Le alleanze si fanno così. Come la politica non si fa per rancore o contro qualcuno. Io dal 2022 non ho avuto più modo di dialogare di politica e della città con Pasquarelli. E poi io non mi sono autocandidato ma sono stato scelto da una coalizione e quindi non ha senso per me parlare di primarie tra l'altro a fine marzo quando si voterà all'inizio di giugno". Il sindaco - che lotta per un terzo mandato dopo la decisione del Parlamento di aumentare i mandati per i sindaci di città sotto i 15mila abitanti - comunque non esclude, seppur difficile, un'alleanza anche con Pasquarelli. "Le porte sono aperte e c'è una coalizione con cui confrontarsi e verificare punti in comune e selezionare gli uomini e le donne giuste da mettere in lista. Questo è l'unico modo per tornare a dialogare a livello politico".

Intanto il centrosinistra del candidato a sindaco Presciutti ha incassato altri due alleati: Italia Viva di Renzi e l'associazione Tempi Nuovi della consigliera regionale Donatella Porzi che vuole essere la nuova casa dei cattolici nel centrosinistra. Presentato il simbolo della coalizione.