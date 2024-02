Elezioni a Gualdo, il centrodestra diviso consegna la pratica ai Big: evitare la rottura, l'ipotesi sostegno esterno

I giochi non sono completamente chiusi per la candidatura a sindaco, nel centrodestra, a Gualdo Tadino. E' vero che il tavolo cittadino è ufficialmente saltato per l'impossibilità di far coinvolgere tutte le forze politiche su unico nome: Lega e Fratelli d'Italia hanno confermato le loro preferenze per Simona Vitali, portavoce del Presidente del consiglio regionale Marco Squarta, già ex assessore nell'unico governo di centrodestra dalla storia gualdese: ovvero quello del sindaco Roberto Morroni Forza Italia ha tenuto botta con i nomi proposti da mesi ormai e che rientravano nelle liste dei papabili di tutte le liste di centrodestra da: Erminio Fofi e Fausto Paciotti. Unità impossibile dunque a livello di tavolo comunale. L'ultima speranza è riposta in quello regionale che si terrà riunione nei prossimi giorni.

A livello generale si vuole a tutti i costi evitare rotture clamorose come in passato e si spera che qualcuno faccia un passo indietro per agevolare l'unità. Ma dalle segreterie dei partiti si ammette ormai senza tante censure che la spaccatura è profonda anche perchè la Vitali si è ufficialmente esposta in prima persona. Lo stesso vale per Erminio Fofi, già vice-sindaco con Morroni, da sempre in posizione civica, a cui molti hanno chiesto di candidarsi, se salta il tavolo regionale, con una propria lista. I fautori di questa ipotesi - per la vittoria finale - contano sulle due liste del centrosinistra (spaccato da un anno ormai): da una Parte Pd e liste satellite per Massimiliano Presciutti (terzo mandato possibile grazie al cambio delle legge) e dall'altra Fabio Pasquarelli a guida di una civica per il rinnovamento dell'asse progressista con un possibile appoggio dei 5 Stelle che ancora non hanno deciso cosa fare in vista delle comunali.

Ma tornando al centrodestra: c'è un'altra ipotesi, forse la più bruttina ma che potrebbe salvare il salvabile, accordo sulla Vitali ma con appoggio esterno di Forza Italia, ovvero senza candidati riconoscibili in lista. Eviterebbe in teoria la presenza di un'altra lista antagonista. Sul lato dell'impegno-sostegno politico appare una soluzione fragilissima da rompere nel segreto dell'urna. Un accordo con il centrista imprenditore Gianluca Pennoni? "Non è previsto ordine del giorno": ci spiegano dai partiti e visto che i tempi sono stretti appare difficile come trattativa.