Gli 800 anni dalla morte del Poverello, Agabiti: "Mostra unica che esalta il Santo, una bottega e una scuola figurativa"

L’Umbria inizia a vivere con un grande emozione le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco: si parte con la mostra organizzata alla Galleria Nazionale dell’Umbria che vuole restituirà il senso profondo del messaggio del Patrono d’Italia: il titolo dell'evento “L’enigma del Maestro di San Francesco è stato aperto a tutti dopo il taglio del nostro del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

L'assessore regionale Agabiti esulta:“Voglio ringraziare il direttore della Galleria Nazionale, Costantino D’Orazio, i curatori e tutti i partner di questo progetto, per aver voluto celebrare un artista, una bottega e un’intera scuola figurativa, attraverso opere di inestimabile pregio e valore, anche custodite nella nostra regione, nelle nostre chiese e nei nostri musei e che ci fanno inorgoglire – come umbri – della grandiosità del nostro patrimonio artistico e del significato che esso contiene, in grado di ricordarci perennemente quanto l’Umbria sia stata un grande centro artistico e un crocevia di saperi, di valori e di accadimenti, che ritroviamo quotidianamente nel suo grande patrimonio storico”.

Per quanto riguarda il super evento bisogna aspettare il lavoro del comitato dei saggi e dei tecnici,sempre secondo l'assessore Agabiti: " Arte, cultura, storia, spiritualità, si fondono nell’idenl’Umbria e ne costituiscono quell’ossatura che contribuisce al successo della nostra terra, anche in termini di attrattività turistica”.