NOMINE & POLTRONE Emanuela Mori confermata presidente dell’associazione socio-culturale Perugia in Movimento

EmaL’assemblea dell’associazione socio-culturale Perugia in Movimento all’unanimità ha riconfermato alla presidenza la Dottoressa Emanuela Mori. Un momento di grande partecipazione dove si è fatto un bilancio dell’attività nei tre anni che hanno visto il presidente Mori presiedere il sodalizio culturale Caratterizzato da tante iniziative di livello tese a valorizzare le potenzialità sociali e culturali della città e ponendo sempre in primo piano l’interesse della comunità e la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale e sociale del capoluogo di regione. ‘’ sono Perugina da generazioni, ed i miei genitori hanno lavorato per una vita in Perugina contribuendo a trasmettermi l’immenso amore per la mia città nella quale ho l’onore di essere da due legislature consigliere comunale. Perugia deve essere nei nostri cuori e l’associazione deve contribuire, come d’altronde sta facendo dalla sua nascita, a far apprezzare ai cittadini la ricchezza architettonica, archeologica e storica della nostra città’".

Insieme alla presidente Morì è stato nominato il nuovo direttivo che vede vice presidente Marco Angelini e la riconferma dei consiglieri uscenti. L’associazione perugina e’ una ramificazione dell’associazione regionale Umbria in movimento presieduta dall’ex presidente della Provincia Marco vinicio Guasticchi. Perugia in movimento Presidente Emanuela Mori