VERSO LE ELEZIONI In arrivo Matteo Salvini a sostegno dei candidati umbri della Lega

In Umbria non ha fatto mai mancare la sua presenza, in occasione di ogni appuntamento elettorale. E, in occasione de voto del 25 settembre, non poteva essere da meno. Matteo Salvini, leader della Lega, sarà in Umbria il 13 settembre. Di ufficiale, al momento, c'è la presenza per una cena elettorale da Faliero a Montebuono di Magione, ma potrebbe non essere la sola visita del "capitano".