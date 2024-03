Elezioni Gualdo, Forza Italia e la rottura da evitare: "Primarie per il candidato sindaco". Invito anche a Pennoni

Da quasi uno scacco matto subito - la candidatura nelle settimane scorse di Simona Vitali con l'appoggio di Fi e Lega - all'incredibile ribaltone (impensabile fino a qualche ora fa) messo a segno da Forza Italia - che punta su Erminio Fofi - che ha effettuato un contro scacco quasi mattissimo. Ovvero: le primarie di coalizione di centrodestra a cui il segretario provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena, intende invitare anche il candidato civico di area centrista e moderata Gianluca Pennoni, che ha messo in piedi la lista civica Rinascita. Le primarie - strumento un tempo cult del Pd ora ripudiato un po' ovunque a sinistra - sono anche la riprova di chi vuole veramente l'unità politica del centrodestra o chi invece vuole soltanto il bene della propria candidatura. Un quasi scacco matto perchè dire no vuol dire assumersi la responsabilità davanti agli elettori-cittadini della rottura a prescindere a questo punto. Unica eccezione per Gianluca Pennoni: lui non ha tessere, lui non deve rispondere a nessun partito... ma ha l'occasione di prendersi con le primarie una coalizione vera e propria con la quale mettere nero su bianco un programma comune per 5 anni di governo.

"Il centrodestra ha la responsabilità di presentare una candidatura univoca , per presentare agli elettori una valida alternativa, capace di governare Gualdo Tadino e di riportarla sulla strada maestra dello sviluppo. La voglia di cambiamento è talmente forte che sono tanti i candidati in campo: la vivacità espressa da 3 candidature, tutte autorevoli, dimostra proprio la voglia di voltare pagina. È un comune sotto i 15.000 abitanti dove le liste si presentano senza simboli ed è giusto che la scelta del candidato migliore per rappresentare il cambiamento a Gualdo Tadino sia frutto di un percorso partecipato , che veda coinvolti tutti i candidati che si sono proposti per il centrodestra. E’ giusto chiamare elettori e simpatizzanti a indicare la persona che ritengono migliore per guidare la città nei prossimi anni". Questa dunque è la proposta che viene dal territorio Gualdo Tadino e in particolare dal gruppo dirigente di Forza italia che sta lottando "per un percorso condiviso e partecipato sia la strada migliore per unire le forze e voltare pagina definitivamente". Ora però bisogna fare presto visto che si vota a giugno: primarie dunque appena dopo pasqua, nella prima parte di aprile.