Elezioni comunali, a Torgiano il sindaco Liberti punta al mandato bis

Prima l'annuncio in consiglio comunale, durante l'ultima seduta. Poi l'annuncio pubblico. Il sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, ha già dato comunicazione di quanto oggi conferma: “Mi candido a sindaco di Torgiano alle prossime elezioni amministrative. Lo faccio avendo alle spalle un percorso di 25 anni da amministratore di questo Comune, di cui gli ultimi 5 da primo cittadino”. Queste le parole di Eridano Liberti.

“In questi anni ho partecipato alla rinascita di Torgiano - continua Liberti - un territorio ricco di storia e di bellezza, che negli ultimi decenni ha cambiato volto. Posso dire di aver partecipato a questo cambiamento e di esserne orgoglioso. Tante le opere realizzate e le azioni intraprese per rendere Torgiano più bella, più funzionale e più sicura da vivere. Sono tanti passi, a volte piccoli altre volte più grandi, che messi insieme hanno tracciato un cammino. Un cammino di incontro fatto di ascolto e di risposte, i nostri concittadini lo sanno: la mia porta è sempre aperta per ognuno di loro”.

“Nelle prossime settimane - conclude il sindaco- l’am ministrazione ha in programma incontri su tutte le frazioni per tirare le somme di quanto si è fatto e per accendere i riflettori su quanto vorremmo fare nei prossimi anni”