Verso le elezioni, il Movimento 5Stelle sceglie i nomi: i candidati

Il Movimento 5Stelle sceglie i nomi per le elezioni del 25 settembre. Ecco i candidati per l'Umbria.

Per quanto riguarda il proporzionale alla Camera la capolista è Emma Pavanelli, attualmente senatrice della Repubblica, membro della Commissione permanente ambiente e territorio, segretaria d'ufficio di presidenza e commissaria nella Commissione contro odio e discriminazione, nonchè membro della Commissione bicamerale affidi e casa famiglia. Nel listino anche Andrea Liberati, consigliere regionale del M5S dal 2014 al 2019 periodo nel quale ha condotto una ferrea opposizione firmando circa 400 documenti tra interrogazioni e segnalazioni. Poi Angelica Trenta, docente di ruolo in filosofia, consigliera di pari opportunità presso l'assemblea legislativa della Regione Umbria, prima candidata sindaco del M5S a Terni nel 2014 e consigliera comunale, vicepresidente della Seconda commissione consiliare permanente sulle politiche culturali, sociali, sanità e sport. Al quarto posto c'è Gino Di Manici Proietti, cardiochirurgo e membro del consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche, ha partecipato a circa 6000 interventi di cardiochirurgia di cui circa 2000 eseguiti come primo operatore ed è stato candidato per il M5S alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Foligno alle politiche del 2018.



Per il Senato corrono Raffaella Brunozzi, esperta di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei con esperienza pluriennale nei servizi di consulenza alle imprese su finanza agevolata e internazionalizzazione e nello studio e analisi di bandi e progetti di finanziamento per le aziende, e Rodolfo Rughi, ingegnere, responsabile ricerca e sviluppo, cybersecurity e sviluppo iot, già candidato sindaco e consigliere comunale del M5S a Gubbio.



Nel collegio uninominale del Senato il candidato è Federico Pasculli, perito informatico al secondo mandato da consigliere comunale a Terni dove ricopre l'incarico di capogruppo e dal 2021 consigliere provinciale.

Candidata nel collegio uninominale della Camera dei Deputati Umbria 1 Ilaria Gabrielli, già consigliera comunale a Città della Pieve, educatrice ed operatrice socio sanitaria addetta alla cura e all'assistenza individuale di persone in difficoltà. Nel collegio uninominale della Camera Umbria 2 la candidata è Alessandra Ruffini, operatrice socio assistenziale per pazienti con problemi psichiatrici, attivista civica membro del direttivo nazionale per la difesa della Costituzione e volontaria in ambito animalista come vicepresidente di un'associazione no profit impegnata per il benessere degli animali.