Consiglio comunale, Nicola Volpi esce da Progetto Perugia e va nel Misto

Nicola Volpi esce dal gruppo Progetto Perugia e va a costituire il gruppo Misto nel consiglio comunale di Perugia. Lo ha annunciato lo stesso consigliere. “In data odierna ho comunicato al presidente del consiglio comunale la mia volontà di costituire in seno al consiglio comunale il Gruppo Misto. Ringrazio i consiglieri del gruppo Progetto Perugia per il percorso fatto insieme in questi anni, confermo il mio pieno e totale sostegno al sindaco Romizi ed alla coalizione di maggioranza nel rispetto del programma di mandato con cui sono stato eletto". "Continuerò il mio impegno politico ed amministrativo con l’Associazione Umbria Next, sempre al servizio della nostra amata perugia e dei perugini” ha aggiunto ancora.