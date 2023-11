Congresso provinciale, Fratelli d'Italia promuove sul campo Alessandro Moio in vista delle comunali: ecco la sua squadra

Un altro dei 40enni d'oro della destra umbra, che in tempi non certamente facili avevano deciso di fondare Fratelli d'Italia lasciando la Pdl, è entrato nel gotha del maggiore partito d'italia e al Governo con il Presidente Giorgia Meloni, dopo la decisione degli iscritti nell'ultimo congresso provinciale che si è svolto oggi. Stiamo parlando di Alessandro Moio che ha assunto la carica di coordinatore provinciale dopo aver svolto il ruolo di dirigente degli Enti locali, consigliere e già assessore a Passignano sul Trasimeno. Va a sostuire l'attuale l'onorevole e sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco nominato a sua volta coordinatore regionale.

Moio fa parte della cerchia di fiducia proprio di Prisco e del presidente del consiglo regionale Marco Squarta che dalla findegli anni '90 ai tempi di Alleanza Nazionale. Tutto esaurito, in termini di iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia, alla posta di Donini per il congresso provinciale di Perugia che ha eletto coordinatore e coordinamento provinciale. Il congresso è stato presieduto dall’ Ondi FdI Salvatore Deidda, Preissdente della commissione Trasporti della Camera ed ha visto la partecipazione di Nicola Procaccini, eurodeputato di FDI e co-presidente del Gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.Presente per un saluto istituzionae e per ribadire la massimma collaborazio per mantenere l'alleanza a livello regionale di centrodestra ben salda.

Eletti anche i componenti del coordinamento provinciale, che sono Federico Calzolari (Assisi), Tommaso Granieri (Todi),Emanuele Lancellotti (Foligno), Manuel Maraghelli (Santa Maria Tiberina), Michele Nannarone (Perugia), Gianluca Ortali (Pietralunga),Clara Pastorelli (Perugia), Attilio Persia (Torgiano), Stefano Polinori (Spoleto),Francesca Traica (Castiglione del Lago),Patrizia Trequattrini (Marsciano), Mario Tabarrini (Montefalco) e Simona Vitali (Gualdo Tadino). A questi si aggiungono i componenti di diritto ed altri 7 che spettano di nomina al coordinatore provinciale.