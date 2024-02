Comunali, i vertici del centrosinistra (Patto Avanti) sulle candidature: "No a divisioni su Gubbio e Orvieto"

«Ad un mese di distanza dal "Patto Avanti" che ha sancito l’alleanza tra le forze progressiste in Umbria i fatti stanno dimostrando che siamo sulla strada giusta» Così in un nota il segretario del Partito Democratico, Tommaso Bori, il coordinatore regionale del M5S, Thomas De Luca, il Co-Portavoce di Europa Verde, Gianfranco Mascia, il segretario di Sinistra Italiana, Fabio Barcaioli e la costituenda formazione dei Civici Umbri a partire dai sindaci.

«Una nuova fase contrassegnata da un’inedita capacità di sintesi, che ci ha permesso di proporre candidature credibili e in grado di battere la destra a Perugia prima e a Foligno poi. Candidature che stanno raccogliendo consensi diffusi e che hanno già consentito di allargare il perimetro delle forze politiche aderenti, primo passo che ci auguriamo possa costruire le fondamenta per le prossime elezioni regionali».

«L’esperienza delle elezioni amministrative di Terni ha dimostrato che la divisione del fronte progressista è sinonimo di sconfitta, anche dove la destra di governo non vince. Un modello perdente che se ripetuto non può che condurre al medesimo esito. Privando, così, della scelta i cittadini umbri che si recheranno alle urne questa primavera, per eleggere le nuove amministrazioni nei loro rispettivi comuni. Per questo riteniamo assolutamente non percorribile una rottura in nessuna delle città al voto, a partire da Orvieto e Gubbio. Sarebbe di difficile comprensione per gli elettori ogni fuga in avanti sulle candidature che rischierebbe di consegnare automaticamente la città nelle mani delle destre».