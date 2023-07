Comunali 2024, L'enigma eugubino: il futuro sindaco sarà finalmente libero di agire o vincolato nelle scelte?

Da giorni gubbio è infervorata per capire chi sarà il suo prossimo primo cittadino. Dopo l’esperienza soft ed incolore di Stirati in molti sperano in un sindaco con forte personalità e competente che faccia uscire gubbio dall’isolamento politico istituzionale ed economico in cui è sprofondata negli ultimi anni. Molti nomi stanno girando ma gran parte sono autocandidature come quelle dell’assessore Alessia Tasso e dell’ing Nafissi di area centrosinistra ma con scarse possibilità di essere presi seriamente in considerazione in quanto troppo vicini al partito democratico.

Sul fronte del centrodestra invece diventa interessante capire quanto peso fratelli d’Italia vorrà mettere sul suo candidato Vittorio Fiorucci , bancario di professione nella stessa banca dove per anni ha lavorato il senatore zaffiri, e pronto a riscuotere un credito vantato nei confronti della Tesei essendosi candidato con un modesto risultato nella sua lista per le regionali. Ex presidente della famiglia dei San giorgiari , dove non sembra aver lasciato un buon ricordo nei supporter di San Giorgio ma sicuramente potrebbe essere ben gradito in alcuni ambienti dove si esercita il potere. Forse tra i tre lui è l’unico che ha un partito che lo sponsorizza, anche se nella coalizione di centrodestra non sembra aver suscitato grandi entusiasmi e sicuramente una candidatura cosi marcatamente di destra difficilmente riuscirebbe a sfondare.

Alessia tasso invece, al di là dei dissapori con i suoi compagni di giunta, se trovasse la forza di allontanare il PD potrebbe coagulare un mondo trasversale che non avendo altri rappresentanti potrebbe sostenerla. Molto spazio invece sembra conquistarselo l’ex sindaco Guerrini fortemente impegnato a battere il territorio periferico, con la rinnovata sapienza e capacità politica potrebbe diventare insieme ad una vasta area di moderati che si sta muovendo un incognita da non sottovalutare. .Certamente gubbio non ha piu bisogno di dilettanti allo sbaraglio, e ritengo che a volte voltandosi indietro ed incrociando personaggi che hanno avuto ruoli di grande rilievo e prestigio livello azionale si possa spostare l’attenzione su un usato sicuro piuttosto che perdersi in fantasie politiche senza speranza.