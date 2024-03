Le previsioni di 3bemteo.com per la Settimana Santa e le tendenze per Pasqua

Pubbliciamo le analisi meteo in previsioni della settimana di Pasqua da parte dei tecnici di 3bmeteo.com gruppo che collabora insieme alla nostra azienda Citynews.it.

di Alessio Onori di 3b meteo

Settimana Santa che risulterà piuttosto movimentata sull'Umbria con temperature altalenanti: avremo infatti il passaggio di alcune perturbazioni da ovest nel corso del prossimi giorni e una successiva temporanea fase stabile verso il fine settimana pasquale. Nel dettaglio martedì 25 avremo il transito di un primo sistema frontale con piovaschi nelle ore notturne e piogge più diffuse tra mattino e primo pomeriggio. La quota neve subirà una decisa impennata portandosi ben oltre i 2000 metri in quanto la perturbazione sarà accompagnata da correnti miti meridionali.

Mercoledì 26 nuovo passaggio frontale da ovest seguito questa volta da aria più fredda, tanto che avremo un calo della quota neve in grado riportare qualche fiocco in Appennino verso i 1400 metri circa a fine evento. Da giovedì graduale miglioramento delle condizioni meteo con tempo che dovrebbe restare asciutto almeno fino alla giornata di Pasqua, seppur in un contesto di variabilità con frequenti nubi di passaggio. Le temperature subiranno un deciso aumento per l'afflusso di correnti piuttosto calde dal nord africa, tanto che nel fine settimana si potranno sfiorare i 25/26 gradi in pianura senza escludere qualche picco maggiore. Per pasquetta e giorni a seguire si attende un nuovo possibile guasto del tempo con temperature in calo, anche se tale tendenza necessita di ulteriore conferme

Per la città di Perugia condizioni meteo in peggioramento tra martedì e mercoledì con piogge che tenderanno a concentrarsi nelle ore centrali della giornata. Da non escludere anche qualche temporale. Temperature minime tra 6 e 9 gradi massime tra 13 e 15 gradi. Migliora da giovedì con maggior spazio per il sole verso il weekend pasquale. Massime in crescita fino a toccare punte di 24 gradi.

Per la città di Terni tempo in peggioramento tra martedì e mercoledì con piogge anche a carattere di rovescio o temporale, per lo più concentrate nelle ore centrali della giornata.Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime tra 16 e 18. Graduale miglioramento da giovedì e maggiormente nel fine settimana con tempo a tratti più soleggiato e temperature in crescita fino a toccare i 25/26 gradi