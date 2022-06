Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 9 e venerdì 10 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 12.30 di mercoledì 8 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "L'alta pressione africana si è ritirata verso Sud, assumendo una connotazione azzorriana lasciando, su Europa Occidentale e Mediterraneo, campo libero a flussi atlantici umidi ed instabili", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 8 giugno "cielo sereno al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, coperto in serata. Nel pomeriggio possibilità di qualche isolato piovasco; dalla sera si prevedono precipitazioni sparse che assumeranno, via via, carattere di rovescio o temporale dopo la mezzanotte. Venti: deboli variabili al mattino, diverranno moderati occidentali nel pomeriggio. Temperature: in diminuzione le massime".

Giovedì 9 giugno "Maltempo fin dal mattino su tutta la regione con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di isolato rovescio o temporale, localmente anche molto intensi. Progressiva attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio, in esaurimento dalla sera sui settori occidentali. Venti: moderati di direzione variabili al mattino; forti o molto forti di Tramontana con raffiche fino a burrasca e possibili colpi di vento durante i temporali. Temperature: in marcata diminuzione, specie nei valori massimi".

Venerdì 10 giugno "Residui rovesci al mattino sui settori appenninici, in via di esaurimento verso mezzodì. Venti: da forti a molto forti, con raffiche di burrasca, di Grecale. Temperature: in lieve rimonta nei valori serali".

Sul lungo periodo "Tempo stabile e temperature in aumento", si legge sul sito.